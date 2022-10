Seul | l’italiana salva per miracolo | “Io schiacciata contro un muro tra la folla e le auto impazzite”

... dal rave party di Modena alla strage di. Halloween non ... la vigilia di tutti i Santi, quindi, come spiega la guida... Il bestiame era stato ben nutrito e le scorte per'inverno erano ...... 24enne studentessa di Popoli (Pescara) laureata in Lingue orientali e che studia Relazioni internazionali alla Yonsei University di, non ha esitato a chiamare in piena notte il papà,'...