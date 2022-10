Rave party di Halloween a Modena | si balla ancora | trattative con la polizia

Occhi puntati sulin corso a Modena . Già dalle prime luci del mattino polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza hanno circondato il capannone abbandonato dove da sabato sera ...In mattinata struttura circondata e trattativa avviata tra polizia e partecipanti Sono state avviate le operazioni di sgombero dell'area interessata daldel Modenese. La strada ...Migliaia di persone, tra cui molti stranieri hanno raggiunto tra la serata di sabato e la notte di ieri un capannone abbandonato in via Marino accanto alla rotatoria prima del cavalcavia che… Leggi ...“Lo sgombero del rave party di Modena – commenta Maurizio Pasca, Presidente dell’Associazione Italiana Imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo SILB – FIPE – pone in luce un problema che le ...