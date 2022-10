Ranking WTA 31 ottobre 2022 | top ten invariata Cocciaretto e Paolini in scalata | miglior classifica per la marchigiana

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Inutile cercare variazioni nelWTA a livello di top ten dopo una settimana che serve da intervallo tra la stagione normale e le Finals di Fort Worth. Nessuna delle grandi protagoniste è scesa in campo, per cui non ci sono variazioni in attesa degli eventi in Texas. Le variazioni più importanti, come vedremo tra poco, arrivano dai tornei che vanno dal livello 125 in giù, e hanno molto a che fare con l’Italia. A livello di top 50, invece, tra le poche variazioni ci sono quelle legate alle ceche e russe, con lo scambio di posizioni Alexandrova-Siniakova alla 19a e alla 20a e le risalite di Marie Bouzkova alla 26a e di Katerina Siniakova alla 47a.ATP (31): risalgono Auger-Aliassime e Medvedev. Jannik Sinner saldo al numero 1 d’Italia TOP 10WTA (31 ...

