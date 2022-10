Montello | moto speronata da un’auto | muore un 55enne | fermato l’investitore

(Di lunedì 31 ottobre 2022). È morto praticamente sul colpo Walter Angelo Monguzzi, 55 anni, rimasto vittima di un incidente stradale attorno alle 12.30 di domenica 30 ottobre a. La dinamica di quanto accaduto si è delineata pian piano durante il pomeriggio, anche se alcuni aspetti restano ancora da chiarire. Il, originario di Gorgonzola ma residente a Osio Sotto, si trovava in sella alla suaBmw e stava procedendo lungo via Papa Giovanni XXIII: qui, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe avuto una breve discussione con il conducente di una Fiat Panda a un semaforo, prima di essere speronato dallo stesso qualche metro più avanti, una volta ri-scattato il verde. Scaraventato violentemente a terra dall’impatto, Monguzzi è finito rovinosamente e in modo scomposto sull’asfalto, dopo aver impattato anche ...

