Istat | il Pil aumenta dello 0 | 5% nel terzo trimestre | +2 | 6% sull’anno

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Pil italiano nelsemestre è cresciuto0,5% rispetto al precedente e del 2,6% sullo stessodel 2021. La crescita già acquisita per il 2022 sale così al 3,9%, contro il 3,3% indicato dalla Nadef. Una notizia che arriva dall‘, che in un comunicato scrive: “Neldel 2022 si stima L'articolo proviene da Inews24.it.

Con il dato registrato nel terzo trimestre dell'anno - commenta l'- "la fase espansiva delprosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo ...Cosi' Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, commentando i datisull'economia italiana nel terzo trimestre. "Il Pnrr non e' un fenomeno finanziario ma e' un ...Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2022 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. La crescita su anno è in ...