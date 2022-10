Inter | per Lukaku nulla di grave | il Bologna nel mirino

2 L'si prepara all'ultimo match del suo girone di Champions League , una sfida al Bayern Monaco in Germania valida sologli almanacchi con i due postigli ottavi già assegnati. Trasferta ...... quattro vittorie di fila in campionato e qualificazione agli ottavi di Champions con una giornata di anticipo in un girone tosto con Bayern Monaco e Barcellona, c'è un brutto imprevistol'. ...Si è fermato ancora Lukaku e per Simone Inzaghi non è una bellissima notizia. Quando tutto sembrava filare per il verso giusto, quattro vittorie di fila in campionato ...Ecco, allora, che potrebbe essere un buon banco di prova per Romelu Lukaku, rientrato ormai già da due gare, ma per pochi minuti. Sei qui: Home » News Inter » Lukaku alza il ritmo: Inzaghi ha un piano ...