India | crolla un ponte pedonale sospeso | almeno 141 morti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il bilancio delle vittime per il crollo ieri di unnel Gujarat, in, è salito in maniera pesante: sono141 i, mentre si cercano ancora centinaia di dispersi. Il, ...

Il bilancio delle vittime per il crollo ieri di un ponte sospeso nel Gujarat, in, è salito in maniera pesante: sono almeno 141 i morti, mentre si cercano ancora centinaia di dispersi. Il ponte, al momento del crollo, era percorso da molte persone di tutte le età: tra i morti,..., ponte sospesocon centinaia di persone Video : Il crollo del ponte nello stato indiano del Gujarat Video :ponte con centinaia di persone sopraNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sale il numero dei morti per il ponte crollato in India: ci sono diversi bambini, soccorritori ancora al lavoro per trovare i dispersi ...