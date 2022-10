Ex moglie di Bradford accusa Giaele | “Bugiarda! Matrimonio finito per lei”

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Prima di sposareDe Donà,Beck stava con la modella brasiliana Hethielly Godoi. L’exdel ricco imprenditore in un’intervista rilasciata a Nuovo ha duramente attaccato la gieffina e ha dichiarato che se il suoè proprio colpe di. ExdiBeck attaccaDe Donà: “La storia è finita per colpa sua”. “La verità non è quella chedice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostroa causa sua. Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e ...