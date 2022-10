Coppa Davis 2022 | 24 giorni a Italia-Usa | basteranno per rivedere Sinner e Berrettini su buoni livelli?

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Giovedì 24 novembre (ore 10.00) l’del tennis affronterà gli Stati Uniti e inizierà le Finali dia Malaga (Spagna). 24mancano a questa scadenza e le indicazioni non sono delle più lusinghiere per i tanti problemi fisici che stanno riguardando i giocatori del Bel Paese. Il riferimento è ai due singolaristi principali del roster azzurro, ovvero Jannike Matteo. L’altoatesino è uscito quest’oggi, molto male, al primo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy, evidenziando una condizione fisica scadente e per di più essendo dolorante alla mano destra. Se possibile, va peggio a, costretto a saltare i tornei di Vienna e Bercy a causa di un problema al piede sinistro. Si è parlato di fascite plantare, da capire la gravità ...

Proviamo quest'anno di far bene e di esser pronti, ma prima fisicamente dobbiamo fare tante cose, poi sono sicuro che l'anno prossimo andrà meglio '. Considerazioni che possono far ..."Ora il mio obiettivo è rappresentare l'Italia alle finali di", ha aggiunto Berrettini, riferendosi ai quarti in programma a Malaga contro gli Usa dal 24 novembre. Al posto di Berrettini ...Matteo Berrettini rinuncia ufficialmente anche al torneo di Parigi Bercy al via oggi, dopo aver saltato il torneo di Vienna e aver perso definitivamente la ...Definita come alleanza strategica, la nuova partnership renderà più semplice la programmazione per i giocatori che dovranno difendere i propri colori negli impegni della nazionale ...