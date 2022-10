Carabinieri e Asl sequestrano un macello abusivo nel Casertano

Leggi su anteprima24

Di lunedì 31 ottobre 2022

Un è stato scoperto e sequestrato a Grazzanise (Caserta) dai forestali nel corso di un'attività di controllo cui hanno preso parte anche i veterinari dell'Asl di Caserta. Tre persone, in particolare un uomo e una donna sposati e un macellaio, sono stati sorpresi mentre macellavano dei capi e denunciati per i reati di macellazione clandestina al di fuori di locali a ciò autorizzati e per gestione illecita di rifiuti, in relazione agli scarti della lavorazione degli animali e del letame prodotto dai capi, che confluivano direttamente all'interno di un canale perimetrale per poi disperdersi nei terreni limitrofi. I militari hanno anche sequestrato tredici suini e cinque bovini, tutti privi di marchio identificativo, pronti per essere macellati; i veterinari hanno quindi applicato agli ...