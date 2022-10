Aspettando Natale 2022 in Val di Fassa | gli eventi in programma

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Canazei – Archivio fotografico Apt Val die Carezza EventsIn arrivo: mercatini a Moena, Vigo, Campitello e lago Carezza; presepi allestiti per le vie di Canazei e Krampus a Pozza MOENA – La Val diè il luogo dove l’attesa delsi fa concreta con tradizioni, riti edche ti fanno sentire – finalmente – a casa per le Feste. Durante l’Avvento, qui, l’aria si fa (più che) frizzante. Le Dolomiti indossano il manto della prima neve. Gli sci solcano le piste con rinnovato entusiasmo. Le luci disegnano skyline di tetti come cime e accompagnano, come lanterne, nelle piazzette addobbate di promesse di gioia e di doni. Nella valle ladina, il profumo di muschio e cannella si diffonde per le vie dei borghi, inebriando i “Christmas addicted” e chi, come te, nella magia delritrova il ...