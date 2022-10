Napoli-Sassuolo | un Daspo e 14 parcheggiatori abusivi multati

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo i controlli predisposti dalla Questura diin occasione del match di Serie A tra, sono 4 gli spettatorie un denunciato. Durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio infatti, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno sanzionato 4 persone, tra i 18 e i 47 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Oltre ciò, i poliziotti hanno anche denunciato un uomo per lesioni personali e violenza nei confronti di uno steward; nei suoi confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del, oltre che essere stato sanzionato per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. I controlli però, non si sono fermati allo stadio, ma sono continuati anche ...