Il signore degli anelli - Gli anelli del potere | il cast incontra i fan a Lucca 2022

Cynthia Addai - Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete hanno partecipato a un lungo panel Il...Anziani nostalgici, giovani neofascisti,vestite con il tricolore, si radunano ordinatamente in piazza Sant'Antonio, in attesa che le sezioniArditi, da Ravenna, Padova, Vicenza, dal ...A Lucca Comics & Games 2022 abbiamo partecipato all'incontro con il cast de Il Signore degli anelli - Gli anelli del potere dove Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Córdova e Sophia Nomvet hanno parla ...Il giorno centrale di Lucca Comics e Games, quello del pienone record in città, inizia subito con la coda lunga più di mezzo chilometro al Polo Fiere degli appassionati in attesa di fare il loro ingre ...