È tornata l' ora solare | lancette indietro di un' ora

... più sentite e più partecipate da quando in Brasile èla democrazia, nel 1985. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi AttivaDisdici quando vuoi Tutti i contenuti ...Inter, super gol di Correa: "sotto con il Bayern" . Barella, terza rete di fila: "Così è bello ... "Sei vittorie in sette partite e 3 - 3 con il Barcellona : èl' Inter migliore ...Questa notte abbiamo dormito un’ora in più, ma da oggi abbiamo un’ora di luce in meno. È l’effetto del ritorno all’ora solare, che è scattato — come ogni anno, dal 1996 in avanti — l’ultima domenica d ...Alle 3 del mattino di domenica 30 ottobre la lancetta dell’orologio andrà spostata un’ora indietro. L’ora legale uscirà momentaneamente di scena (tornerà il… Leggi ...