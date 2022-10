È tornata l' ora solare | lancette indietro di un' ora

Il beneficio economico è calcolato considerando che quest'anno, nel periodo dilegale il costo del kilowattora medio per il 'cliente domestico tipo in tutela (secondo i dati dell'ARERA) è stato ...Nei 7 mesi dilegale, secondo Terna , il sistema elettrico italiano ha risparmiato circa 190 milioni di euro perché dal 27 marzo ha beneficiato di minori consumi per 420 milioni di kwh, pari al ...Questa notte abbiamo dormito un’ora in più, ma da oggi abbiamo un’ora di luce in meno. È l’effetto del ritorno all’ora solare, che è scattato — come ogni anno, dal 1996 in avanti — l’ultima domenica d ...Alle 3 del mattino di domenica 30 ottobre la lancetta dell’orologio andrà spostata un’ora indietro. L’ora legale uscirà momentaneamente di scena (tornerà il… Leggi ...