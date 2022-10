Seul | strage di giovani alla festa di Halloween | 149 morti e 150 feriti nella calca

Nel quartiere di Itaewon si erano ammassate oltre 100mila persone. Le vittime sono quasi tutte giovanissime. Diverse decine le chiamate al numero di emergenza. I feriti sono 150, 50 persone in arresto cardiaco durante una festa di Halloween Era un sabato sera di festa, la prima dopo tre anni di divieti e restrizioni, per i giovani della capitale sudcoreana: secondo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una strage nella notte di festa. Halloween, a Seul, prima volta nei locali e in strada dopo la pandemia, si è trasformata in un mattatoio: almeno 149 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite nella ...