Ponte sullo Stretto | Salvini concorda incontro con Occhiuto e Schifani

... spercificando che i tre sono accordati per organizzare un incontro al dicastero di Porta Pia per fare il punto della situazione con particolare riferimento al progetto delStretto tra ...... si sono accordati per organizzare un incontro al dicastero di Porta Pia per fare il punto della situazione con particolare riferimento al progetto delStretto. Lo comunicano fonti vicine ..."Solo menzogne da parte del PD e dei Verdi, la verità è che non accettano che si stia andando spediti per realizzare un’opera che avevano affossato" Clima rovente intorno al ponte ciclopedonale previs ...Oltre 10 milioni di persone in viaggio per il Ponte di Ognissanti, quasi un italiano su cinque. Gli italiani non sembrano voler rinunciare alla possibilità di una vacanza.Chi resterà in Italia sceglie ...