Plusvalenze false | ecco perché è quasi impossibile accertare il reato

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’ultima inchiesta della procura di Torino riaccende il dibattito sulla regolarità dei bilanci delle squadre di calcio. Tuttavia non èmai semplice scovare un illecito: i motivi

... ma all'ormai celeberrima 'carta', la scrittura privata che la Procura di Torino sta inseguendo spasmodicamente da quando ha avuto inizio l'inchiesta sulle presuntedella Juventus. ...Le accuse di falso in bilancio,comunicazioni al mercato,artefatte, manovre non chiare nell'erogazione degli stipendi di marzo - giugno 2020 e il presunto accordo privato con CR7 ...Il procuratore federale della FIGC, Giuseppe Chinè ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino di conoscere gli atti nuovi ...