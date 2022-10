Marito di Nancy Pelosi aggredito con un martello mentre era in casa | è in ospedale Fermato un uomo

Le notizie delle ulrime ore sono tristemente note: ildella speaker della CameraPelosi era stato aggredito in casa con un martello da uno squilibrato che gli aveva chiesto ..."Ignobile". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, definisce l'aggressione nei confronti di Paul Pelosi, ildella speaker della CameraPelosi aggredito in casa con un martello. L'aggressore di Paul Pelosi ha chiesto 'dov'è', le stesse parole ripetute dai sostenitori di Donald Trump il 6 ...Le notizie delle ulrime ore sono tristemente note: il marito della speaker della Camera Nancy Pelosi era stato aggredito in casa con un martello da uno squilibrato che gli aveva chiesto ...Lo spettro della violenza politica torna ad aleggiare sugli Stati Uniti a dieci giorni dalle elezioni di metà mandato. Mentre i candidati repubblicani e democratici si sfidano in piazza a caccia di vo ...