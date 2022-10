Juve Stabia-Pescara | i convocati di Colucci

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 25 calciatoriper il match, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 30 ottobre 2022, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Barosi, Maresca, Russo. Difensori: Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Silipo, Zigoni. Non: Erradi, Sarri. Indisponibili: Esposito, Tonucci. Squalificati: Caldore L'articolo proviene da Anteprima24.it.

