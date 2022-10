Inter in lutto | è successo all’improvviso | la reazione dello stadio è incredibile

Curva Nord lascia San Siro La notizia dell'uccisione di Boiocchi è arrivata mentre l'stava ... Giornata diper il comune di Assago Sei persone sono state coinvolte in un accoltellamento al ...... presente a San Siro per- Sampdoria, una volta appresa la drammatica notizia ha stabilito di ritirare gli striscioni e restare in silenzio in segno di. CalcioNapoli24.it è stato ...Ucciso a Milano lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, di anni 70, vittima di un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed ...La Curva Nord dell'Inter si è svuotata durante l'intervallo della sfida contro la Sampdoria in segno di lutto per la morte di uno dei suoi capi storici, Vittorio Boiocchi, 70 anni, ucciso sotto casa c ...