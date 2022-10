Il ministero della Difesa | per Crosetto nessun conflitto d’interessi né incompatibilità

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilscende direttamente in campo per smentire gli ipotizzati conflitti di interessi “fra l’incarico del ministro” nel nuovo governo Meloni “e le sue precedenti funzioni di presidente dell’Aiad”, l’Associazione di categoria che raggruppa le aziende italiane produttrici di armamenti, tema che è stato “oggetto di recenti trasmissioni televisive e articoli di stampa”., che già nella passata legislatura era parlamentare di Fratelli d’Italia, partito di cui è stato cofondatore, aveva poi chiesto e ottenuto dal Parlamento di potersi dimettere da deputato proprio per poter dare spazio alla sua carriera professionale nel ruolo in cui era stato chiamato di presidenteFederazione delle Aziende Italiane per l’Aerospazio, lae ...