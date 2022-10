Covid | 26 802 i nuovi positivi e 76 le vittime

(Di sabato 29 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 26.802 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 176.343 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino (che d'ora in avanti diventerà settimanale), diffuso dal Ministero della Salute. Sono 76 le, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 179.101. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.716 i ricoverati con sintomi, dei quali 227 in terapia intensiva. Il tasso dità è al 15,1%. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

