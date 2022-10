?? Caricabatterie universale | arriva la comunicazione ufficiale di Apple

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il tema deltorna a fare discutere i media dopo lada parte di. Nel corso degli ultimi mesi sono stati numerosi i temi trattati nel campo del bene ambientale e delle modiche che devono essere messe in atto per il bene del pianeta, “decisioni” che toccano anche il mondo della tecnologia e la produzione di vari apparecchi per i quali si deve anche pensare a un nuovo metodo di riciclaggio e conservazione. Infatti, recentemente è stata comunicata anche la necessità di rivalutare per bene i cavi destinati alla trasporto di energia elettrice per caricare la batteria del proprio cellulare, per il quale ogni casa di produzione aveva messo in commercio un cavo personalizzato. Leader in questo ambito proprio la, che ...