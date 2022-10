Recupero dati e file da un computer che non parte

Leggi su wikitech

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Hai unrotto che non? Ora, la tua domanda è se puoi recuperaredeipresenti in tale? Bene, in questo articolo andiamo a descrivere se è possibile il . Accedere airecuperati da un altro PC Una volta salvati altrove idalche non si avvia, si può collegare l’unità rimovibile a un’altra macchina o accedere al materiale copiato in una cartella condivisa in rete locale. Prima di provare a riutilizzare irecuperati in Windows bisognerà aprire il prompt dei comandi con i diritti di amministratore digitando cmd nella casella di ricerca e premendo quindi la ...