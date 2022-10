Quattro anni in un centro commerciale | l’incredibile storia di Michael | Il colpo di genio dopo lo sfratto

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un uomo è riuscito a vivere per benall’interno di un: si era costruito un intero appartamento in una stanza inutilizzata. Le persone sono davvero capaci di qualsiasi cosa, come è successo nel caso di questa bizzarra. Vivere all’interno di unsembra un sogno da ragazzini, totalmente irrealizzabile. Eppure quest’uomo non solo ci è riuscito, lo ha fatto per la bellezza di. Il tabloid inglese ‘The Mirror’ racconta che l’appartamento è rimasto totalmente segreto ai gestori delfino a quando,la sua ‘costruzione’, non è stato ...