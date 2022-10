Piadine senza strutto | le prepari in un lampo | Ricetta facilissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lesono una chicca della cucina emiliana, non sempre facili da digerire, per questo ci siamo noi, con la nostra! Un impasto semplicissimo e velocissimo da realizzare; in soli 5 minuti porterete in tavola un piatto della tradizione in versione alleggerita. Una preparazione a base di olio,lievito, ma gustosissima e flessibile, pronta ad avvolgere la farcitura che preferite. Presentatele ad un buffet con gli amici di sempre per trasformare un incontro informale in un momento di festa. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa, procuratevi: farina di tipo 00, 350 g acqua, 180 ml sale, 1 cucchiaino olio extravergine d’oliva, 4 ...