Open

Il leader della Cecenia Ramzanha confermato che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina nella regione meridionale di Cherson . Nell'agguato ci sono stati morti e feriti: "Ventitré ...I russi, in ogni caso, "hanno rispettato gli obblighi di controllo degli armamenti", come... Infine, in rispetto del pluralismo religioso, è intervenuto anche il leader ceceno Ramzan, ... Kadyrov conferma la morte di 23 ceceni in Ucraina: «Tutti sogniamo di cadere sulla via di Allah» Guerra in Ucraina, la Russia prosegue gli attacchi e Kiev, come sempre, prova a difendersi: la diretta di oggi, 28 ottobre. Putin cambia l'esercito, la seconda linea ora uccide i ...Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato con un messaggio su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell'artiglieria ucraina nella regione meridionale di Kherson, ri ...