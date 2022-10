F1 | GP Messico 2022 | Ferrari in cerca di feeling ad alta quota nelle prove libere | Red Bull favorita

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Signori e signori, allacciarsi le cinture, si parte. Verrebbe da dirla così perché il circuito Hermanos Rodriguez di Città del, con i suoi 2200 metri sopra il livello del mare, potrebbe invitare a un volo. Nel weekend più “alto” del Mondialedi F1, terzultimo appuntamento del campionato, piloti e team dovranno risolvere l’enigma legato alle condizioni molto particolari del tracciato messicano. Come riportato nella guida Pirelli, l’aria rarefatta incide sui motori e sull’aerodinamica, generando un carico ridotto soprattutto alle basse velocità. Una bella incognita, quindi, per i nuovi fondi a effetto suolo se si pensa agli effetti sulla deportanza rispetto al 2021. Le scuderie, inoltre, dovranno monitorare con attenzione le notevoli escursioni termiche che potrebbero incidere non poco nel corretto utilizzo delle gomme. Mescole che ...