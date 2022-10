Corea del Nord | lanciati due missili a corto raggio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ladelha lanciato duebalistici anelle acque al largo della costa orientale della penisolana. Lo denuncia lo Stato Maggiore delle forze armate delladel Sud in una nota, dove si afferma che isono statidalla contea di Tongchon nella provincia orientale di Kangwon delladeltra le 11 e 59 e le 12 e 18 ora locale. “Il nostro esercito ha aumentato la sorveglianza e la vigilanza e si mantiene in allerta mentre collabora con gli Stati Uniti”, hanno aggiunto i militari sudni. La Cnn ha riferito che quest’anno sono 28 idalla...

7.20 N., missile verso MarGiappone LaNord ha lanciato un "missile balistico non specificato". Ad annunciarlo è stato l'esercitoSud. E' l'ennesimo lancio di una lunga serie proprio mentre Seul e l'intelligence americana ...LaNord ha lanciato un missile balistico "non meglio identificato" verso il MarGiappone. Lo riferiscono i militari di Seul, nel resoconto della Yonhap. L'ultimo test di Pyongyang è ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Due missili balistici a corto raggio sono stati lanciati dalla Corea del Nord al largo della costa orientale della penisola. A confermarlo, attravreso una nota, è lo Stato Maggiore ...