Cinque accoltellati in un centro commerciale | uno muore Fermato 46enne

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una vittima e quattro feriti, di cui due in gravi condizioni, sono il bilancio dei un'aggressione avvenuta ad Assago, nell'hinterland a sud di Milano, da parte di un uomo di 46 anni che è stato bloccato da alcuni clienti e consegnato ai carabinieri della vicino comune di Corsico intervenuti sul posto. L'aggressione, in cui è rimasto coinvolto anche il calciatore del Monza Pablo Mari, è avvenuta all'interno del"Milanofiori", dove l'autore del gesto si è impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour.Ignote, per ora, le cause della violenza: al momento si esclude una matrice fondamentalista e la posizione del, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è al vaglio dell`Autorità Giudiziaria. L`aggressore è un ragazzo incensurato - classe 1976 - in cura da un anno per una forte crisi ...