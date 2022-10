ATP Vienna 2022 | Jannik Sinner | “Partita difficile | ma ho provato a fare cose diverse Sono fiducioso | andrà sempre meglio”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si conclude ai quarti di finale l’avventura diall’ATP di: l’azzurro non ha potuto nulla contro il russo Daniil Medvedev, che ha conquistato l’accesso alla semifinale imponendosi in due set per 6-4, 6-2, senza lasciare scampo all’avversario. Per l’azzurro ha sicuramente influito il dolore alla caviglia del piede destro, zoppicando inoltre proprio il fastidiodurante il match. Non si è di certo fatto pregare il russo nell’approfittare delle condizioni non perfette di: di fatto non c’è stata. Di seguito, il commento dell’altoatesino al termine del match, riportate da La Gazzetta dello Sport: “È stata sicuramente una, ma è il primo match della mia carriera in cui ho ...

