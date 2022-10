8 squadre scese in campo con splendide maglie rétro

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I Mondiali in Qatar sono una novità assoluta in tutti i sensi, dal punto di vista geografico ma soprattutto da quello temporale – con il torneo, tra novembre e dicembre, che traslocherà dalla sua tradizionale finestra estiva e che interromperà il flusso degli impegni di club. Dalle prossime edizioni, però, si torna alla norma: nel 2026 il Mondiale sarà ospitato tra giugno e luglio in tre Paesi diversi, Stati Uniti, Canada e Messico, mentre per l'appuntamento del 2030 è ancora tutto da decidere. Sarà, ad ogni modo, un Mondiale di grande significato: si festeggeranno i cent'anni dalla prima edizione, disputata nel 1930 in Uruguay e vinta dai padroni di casa. Per questo la Conmebol, la Federazione sudamericana di calcio, ha avanzato una proposta ufficiale per ospitare i Mondiali del Centenario: ovviamente in Uruguay, ma anche Argentina, Cile e Paraguay. È una delle quattro candidature ...