La Gazzetta dello Sport

Dopo la sconfitta per 4 - 3 contro il Benfica, la Juve è ufficialmente fuori dalla Champions League. L'ex capitano bianconero, Giorgio, parla ...... allenatore della mente, che segue atleti del calibro di Giorgio. Viviana Varese del Viva ... Tutti gli articoli e iche raccontano l'evento a cura della redazione di Salute Video, Chiellini: "La Juve non ha la solidità per superare i momenti difficili" Dopo la vittoria del Napoli contro i Rangers, Chiellini ha fatto i complimenti a Spalletti per la crescita del coreano: "Kim mi ha sorpreso non solo per l’attenzione che ha, ma anche per la personalit ...L'ex capitano bianconero a Sky Sport analizza il momento difficile della Juventus: "La squadra sembra sciogliersi alla prima difficoltà. Non ha la solidità per superare un momento difficile. Ora deve ...