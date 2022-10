Tiro a segno | Danilo Dennis Sollazzo numero 1 del ranking mondiale di carabina 10m!

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo aver vinto la medaglia d’argento ai recentissimi Mondiali 2022 di, e aver conseguentemente ottenuto la carta olimpica – per il contingente italiano – verso i Giochi di Parigi 2024, per l’azzurroarriva una nuova soddisfazione. Il carabiniere classe 2002 è infatti il nuovo1 deldi10m uomini: un traguardo molto importante che, pur non assegnando titoli, fa capire il valore straordinario dello shooter lombardo. Con 4625 punti,precede l’indiano Rudrankksh Balasaheb Patil, secondo a quota 4618 punti, e il ceco Jiri Privatsky, terzo con 4501 punti. Una classifica molto strutturata quella della competizione maschile ad aria compressa e non ...