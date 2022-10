Tetto ai contanti | Bignami FdI a iNews24 | “La sinistra dovrebbe studiare la normativa europea”

...e lo faccio legalmente a fronte dell'emissione di uno scontrino o fattura devo essere libero di pagare il servizio o il bene in moneta elettronica o in', spiega. Di quanto sara' il'......presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato sull'inesistenza di un nesso diretto traal ... "Non c'entra nulla il pagamento incon l' evasione fiscale o il riciclaggio tanto che", ha ...Dala flat tax ai contanti, Meloni la sta picconando. Per rivendicare la scelta sui contanti, Meloni ha citato paesi europei in cui il tetto al contante non c’è. Il tetto al contante, insomma non è ...Le due simulazioni del Forum Ambrosetti. “Con un tetto a 5.300 euro invece, la crescita del sommerso si ferma a 15 miliardi”. Ma nella maggioranza le cifre ...