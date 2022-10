Studente colpisce con pistola ad aria compressa docente | in fondo è tutto un videogame “Un giorno di educazione civica?” | sui social si chiedono interventi più severi “Manca rispetto per i docenti”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Successo a Rovigo, una delle notizie più lette di questi giorni sulle nostre pagine: una“sparata” da unaadimpugnata da uno. Non potevanore le risate dei supporter al bullo, che forse fanno più maleal piombino di plastica, perché pensi che il cinismo non ha un vaccino e, siccome muta, le vnti non saranno mai debellate. Pandemia docet. L'articolo .

Successo a Rovigo, una delle notizie più lette di questi giorni sulle nostre pagine: una docente "sparata" da una pistola ad aria compressa impugnata da uno. Non potevano mancare le risate dei supporter al bullo, che forse fanno più male rispetto al piombino di plastica, perché pensi che il cinismo non ha un vaccino e, siccome muta, le varianti ...Un fatto gravissimo cheforte come uno schiaffo in pieno volto una generazione alla deriva,... Leggi ancheaccoltellato a scuola, arrestato coetaneo dopo confessione Spari contro la ...Dice che non voleva ucciderlo, ma davanti al giudice si troverà di fronte una ricostruzione che va nel senso opposto. È quella sostenuta dalla Procura di Napoli, per la quale ...In seguito all'episodio la preside ha preso seri provvedimenti. Per la dirigente scolastica la gravità del fatto risiede nella premeditazione: la docente è ancora in malattia, profondamente scossa da ...