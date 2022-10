Scoperto cunicolo nei pressi di una banca | la banda del buco pronta a colpire

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Potrebbe trattarsi dell’ultimo tentativo delladelche fortunatamente è andato a vuoto. Unè statodinanzi alla sede dellaMps di via Aniello Palumbo a Giugliano. Sul posto sono giunti i carabinieri e i tecnici del Comune. Ilè sotto il piano di calpestio del marciapiedi e conduce ed è adiacente al terrapieno confinante con la. Sulla vicenda indagano i carabinieri. In passato, diverse volte, i ladri hanno tentato di mettere a segno dei colpi – e sempre con la stessa tecnica – nella filiale di via Palumbo della Mps. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

