Europa 2022 23 | l’United affonda lo Sheriff per 3-0 Vittoria di misura dello Sturm Graz sul Feyenoord

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Serata di grande calcio traLeague e Conference League/23.LEAGUE – La Roma vince contro il HJK per 2-1. A sbloccare il match ci ha pensato Abraham al 41esimo minuto, è poi Hetemaj a ristabilire il pareggio al 54esimo. Il nuovo vantaggio giallorosso viene firmato dall’autogol di Hoskonen al 62esimo. Pareggio tra Monaco e Ferencvaros, a firmare il vantaggio per i francesi è Ben Yedder al 31esimo, Zachariassen poi rimette il risultato sul pari all’82esimo. Il Manchester United si è imposto per 3-0 sulloTiraspol: a segno Dalot al termine della prima frazione di gioco, Rashford al 65esimo e Ronaldo all’81esimo. Il Real Sociedad vince per 2-0 sul Omonia,firmata da Navarro e Karrikaburu. La Stella Rossa vince contro il Trabzonspor, è Katai ad aprire le marcature per i ...