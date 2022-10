(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - Lasconfigge 2-1 in rimonta ilin un match della quinta giornata del gruppo F di, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei danesi con Isaksen all'8' rispondono Milinkovic-Savic al 36' e Pedro al 58'. Nella classifica del girone i biancocelesti sono primi con 8 punti, 3 in più di, Sturm Graz e Feyenoord. Queste ultime due squadre si sfidano alle 21 in Austria.

Nelle partite delle 18:45 il Psv Eindhoven infligge la prima sconfitta all'Arsenal nel gruppo A e si qualifica. Il Betis Siviglia fa un favore alla Roma e si impone in Bulgaria sul campo del ...ROMA - Una vittoria importantissima. La Lazio batte il Midtjylland in rimonta. Errore in apertura di Gila e Isaksen ne approfitta per l'1 - 0. Milinkovic pareggia i conti al 36', poi il gol decisivo è ... **Calcio: Europa League, Lazio-Midtjylland 2-1** L’Inter e il Napoli fanno compagnia al Milan staccando il loro biglietto per gli ottavi di champions. Degli azzurri si sapeva già. Dei nerazzurri quasi. Mancava lo step decisivo, la vittoria contro il ...Europa League, in campo alle 21 HJK Helsinki-Roma LA DIRETTA La Roma deve vincere in Finlandia contro l'HJK Helsinki per poi giocarsi la prossima settimana contro i bulgari del Ludogorets il secondo ...