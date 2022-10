Calcio | Di Maria | ' non lascio la Juve a gennaio | sono felice in questo club'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Torino, 27 ott. - (Adnkronos) - "Nonabituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al Rosario Central (ilda cuipartito)recenti, madichiarazioni che ho fatto dal giorno in cuiarrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007. Ciò non significa che voglio partire OGGI, né partirò a, per favore smettete di inventare notizie,moltoingrande, moltoin questa città". L'attaccante dellantus Angel Di ...