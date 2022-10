Brigate Rosse | svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol | interrogati ex brigatisti

... ormai quasi cinquant'anni fa, partecipò a quello che è passato alla storia come il primo sequestro di persona a scopo di autofinanziamento operato dalle. L'attività investigativa fa ...Leggi Anche Reggio Emilia, band musicale si ispira alle: indagato presidente circolo Arci Leggi Anche Perché l'Italia chiede l'estradizione dalla Francia degli ex terroristi Fu il primo sequestro per l'autofinanziamento delle Br - Gli ...Alcuni ex appartenenti alle Br sono stati interrogati a Milano in merito alla vicenda del conflitto a fuoco in cui morirono la brigatista Margherita "Mara" Cagol e l'appuntato dei carabinieri Giovanni ...Quarantasette anni dopo il conflitto a fuoco avvenuto nell'Alessandrino in occasione della liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima, sono stati interrogati ...