Bce riunita per decidere sui tassi. Nuova stretta contro l'inflazione

(Di giovedì 27 ottobre 2022) - In preparazione un nuovo aumento del costo del denaro di 3/4 di punto che porterebbe idi nteresse al 2%. L'obiettivo è frenare la spirale inflazionistica nei paesi dell'Eurozona che rischia ...

Agenzia ANSA

- In preparazione un nuovo aumento del costo del denaro di 3/4 di punto che porterebbe i tassi di nteresse al 2%. L'obiettivo è frenare la spirale inflazionistica nei paesi dell'Eurozona che rischia ...Una volta concluso questo periodo di passaggio, l'ex capo dellalascerà il posto alla leader di ... la presidente di Fratelli d'Italia si ècon gli alleati Silvio Berlusconi e Matteo ... Arriva maxi-stretta della Bce, ma si avvicina una pausa La mossa di Lagarde per la normalizzazione monetaria è criticata da Giorgia Meloni e altri premier europei. Ma l’inflazione potrebbe presto rallentare ...(Teleborsa) - Un nuovo rialzo deciso dei tassi d'interesse da 75 punti base, come a settembre, una possibile stretta ai maxi-prestiti "Tltro" che stanno concedendo utili troppo ricchi al ...