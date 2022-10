Ultime Notizie – Covid | allarme Ema | “Nuova ondata nelle prossime settimane”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La pandemia non è ancora finita e unaè attesa, guidata dalle nuove sottovarianti di Omicron. A tracciare il quadro è Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante il periodico briefing con i media. “Sono passati esattamente mille giorni da quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato-19 Emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic, ndr)- ricorda – E sono successe molte cose da allora. Oggi abbiamo molte opzioni per proteggerci: 6 vaccini per i cicli primari, 4 vaccini adattati e 8 terapie in Ue”. Ma “la pandemia non è ancora finita. L’autunno è cominciato da un mese e assistiamo a un aumento generale dei casi e dei morti ...

Per la prima volta a Venezia Esplorare le evoluzioni e letendenze delle simulazioni digitali, numeriche e ingegneristiche in Italia, in Europa e nel Mondo. Questa la 'mission' di International CAE Conference che giunge alla 38esima edizione con l'...Chambliss ha aggiunto: " Penso che una cosa che va di pari passo con la produzione dello show è che nellequattro stagioni siamo stati in Texas e ora stiamo per spostare lo show a Savannah, in ...Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 320 i nuovi positivi. Numeri in leggero calo, con Latina che resta la città più ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...