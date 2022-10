Tentò di rapinare un gruppo di turiste | arrestato minorenne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Armato di coltello, lo scorso 2 ottobre, aveva provato aundial quartiere Sanità a Napoli: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella, al termine di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in istituto penale minorile a carico di un 17enne. Il ragazzo, del quartiere Sanità, è accusato di aver impugnato un coltello e di aver tentato dileche passeggiavano. Una rapina che non riuscì a mettere in atto perché una pattuglia di militari del nucleo operativo Stella vide tutto e impedì il colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.