Scaroni | L' Inter non ha difficoltà economiche per San Siro Lavoriamo comunque su altre ipotesi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sul rapporto con i tifosi del Milan: "Leggo che il Milan ha 400 milioni di fan che invecchiano. Se non facciamo bene in Champions avremo solo 90enni a un certo momento. Abbiamo bisogno di nutrirli ...

su San Siro: "Il dibattito pubblico non sapevo esistesse e riguarda i progetti su suolo ... Sul tema San Siro lo stadio è con l'e si pone problema della sua salute finanziaria e ...: 'Stadio Fatico a pensare non si trovi soluzione'ha anche parlato del nuovo stadio: ' Deve essere fatto in collaborazione con l'. Faccio fatica ad immaginare che non si trovi ...Paolo Scaroni ha parlato oggi anche del nuovo impianto del Milan. Ovvero la futura casa rossonera che deve ancora essere deliberata.Il Milan di Paolo Scaroni prende sempre più forma. Il presidente ha parlato del nuovo socio di maggioranza e non solo. Tanti i temi trattati.