Re Carlo promuove Anna e Edoardo | la punizione per Andrea e Harry

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La salita al trono di Resta portando immensi cambiamenti nell’organizzazione dell’istituzione della Corona: lui l’aveva sempre detto, avrebbe rivoluzionato tutto, e per questo, negli anni, era sorto il sospetto che Elisabetta II, superati ormai i 90 anni, non abdicasse in favore di suo figlio proprio per timore dei tanti cambiamenti. Ma ora è giunto il suo momento, e le prime faccende da sistemare riguardano proprio la sua stessa famiglia. Secondo le ultime indiscrezioniIII è pronto ad affidare un importante incarico alla Principessae al Principe, ancora una volta per tenere lontani. LadiperOgni famiglia ha i suoi problemi, figuriamoci una che ...