NXT 25 10 2022- Tag Team Championships night

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Buongiorno amici di Zona Wrestling e vi do come sempre il benvenuto nel settimanale report della puntata di NXT. Siamo nel post-Halloween Havoc e fra nuovi campioni e importanti conferme. Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e immergiamoci subito nello show perchè la puntata inizia forte ed è già tempo di uno dei due match titolati di serata, in palio stasera ci sono i titoli di coppia, sia quelli femminili che quelli maschili. NXT Women’s TagChampionship: Kayden Carter & Katana Chance(c) vs Zoey Stark & Nikkita Lyons (4 / 5) Gran bell’incontro fra un, quello delle campionesse che è più che affiatato e quello composto dalla Lyons e dalla Stark che nonostante abbiano caratteristiche da individualiste funzionano bene in. Incontro combattuto con entrambi ivicini alka ...