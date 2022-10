Mimmo Lucano | chiesti 10 anni e 5 mesi di reclusione in appello per l’ex sindaco di Riace

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Diecie 5di. È la richiesta della Procura generale di Reggio Calabria perdi, il principale imputato del processo Xenia che si sta celebrando davanti alla Corte d’e che è nato da un’inchiesta della Guardia di finanza sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti. Nell’udienza di oggi, c’è stata la requisitoria dei sostituti procuratori generali Adriana Fimiani e Antonio Giuttari che hanno chiesto peruna pena inferiore rispetto ai 13e 2inflitti in primo grado dal Tribunale di Locri nel settembre 2021. In sostanza, per la Procura generaledi ...

