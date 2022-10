Inchiesta Prisma | la Juve rischia grosso | “Almeno 20 milioni non iscritti a bilancio!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Continua il momento negativo in casantus. Dopo gli scarsi risultati annuali, culminati con l’eliminazione ai gironi di Champions, tornano ad incombere i guai giudiziari sui bianconeri. La procura di Torino ha infatti chiuso le indagini sulle finanze della, con gli indagati del caso da parte degli inquirenti che sono divenuti addirittura sedici. Fatture false e bilancio alterato, c’entra anche Ronaldo Argomento centrale dell’indagine, il bilancio bianconero alterato in più modi. La procura parla dapprima di 115di plusvalenze fittizie grazie a ventuno scambi in tre anni, poi apre al caso stipendi. Pare infatti che la dirigenza bianconera abbia sfruttato l’incombere del Covid per risanare il proprio bilancio, grazie a degli accordi segreti stabiliti in privato con 16 calciatori. In questa dimensione ...